Paris à Vélib' : guide balade…

Depuis 2008, le blog Vélib’ & Moi transporte parisiens, métropolitains et visiteurs de la capitale dans cet univers dans lequel le Vélib’ est un symbole d’un art de vivre à la parisienne. Astuces et bonnes adresses sont publiées chaque semaine pour le plaisir des 50 000 visiteurs uniques que le blog accueille chaque mois. C’est à partir de ce succès connu sur Internet que la Mairie de Paris et les Editions du Chêne se sont associées pour proposer un guide de balades spécialement adaptées à l’utilisation de Vélib’ avec des parcours utilisant les 700 km d’aménagements cyclables de la ville de Paris.

Avec ce guide de 144 pages et ses sept itinéraires entièrement cyclables, parcourez les bords de Seine, jalonnés des plus beaux monuments que compte la capitale, (re)découvrez un Paris authentique des Batignolles à Montmartre, flânez à la coulée verte avant un stop gourmand au marché d’Aligre.