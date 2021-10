Paris : une place de la République toute neuve

La nouvelle République présente un nouveau visage. Sur la place, un mobilier spécifique a été installé. De couleur coquelicot, des fauteuils, chaises, tables sont à la disposition de tous, pour se détendre, discuter, s’amuser…

Une grande estrade en chêne de quelque 60 m2 permet de faire une pause ou de jouer, pour les plus jeunes. Autour de la statue rénovée, il est maintenant possible de s’asseoir et de profiter de la fraîcheur du nouveau bassin entourant le pied de la statue. Deux fontaines d’eau potable sont disponibles. L’espace offert sur l’esplanade est à nouveau le lieu d’événements festifs, populaires et culturels tels que la fête de la musique, des expositions temporaires, des rendez-vous sportifs… Pour faire rimer citoyenneté avec solidarité, la place reste un lieu de distribution alimentaire des Restos du Cœur les mardis, jeudis et samedis à partir de 19h.