Paris, une

Par ailleurs, "Paris Piscines" proposera de consulter toutes les informations importantes pour chaque nageur : taille des bassins, température de l'eau, tarif applicable, horaires réguliers et horaires de vacances, nombre de douches individuelles et mixtes, type de vestiaires, etc. L'application développée par la Ville de Paris est gratuite et devrait prochainement être disponible sur Android.