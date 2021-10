Paris : un tiers des rues limitées à 20 ou 30 km/h

Déjà effective dans 74 zones, la limitation à 30 km/h va être étendue à de nouveaux axes limitrophes et instaurée dans de nouveaux quartiers, portant à une centaine le nombre de ces "zones 30", a indiqué Julien Bargeton, l'adjoint au maire en charge des transports. "Il s'agit de partager la rue de façon plus équilibrée en tenant compte des évolutions de la ville et de poursuivre les actions déjà engagées pour lutter contre la pollution, notamment sonore, et améliorer la sécurité routière", a expliqué l'élu. Selon lui, 60 % des déplacements à Paris s'effectuent à pied, 27 % en transport en commun, 7 % en voiture et 4 % à vélo, et environ 60 % des parisiens n'ont pas de voiture personnelle. Dans le cadre de ce programme intitulé "La rue en partage", la vitesse sera aussi systématiquement limitée à 30 km/h aux abords des 1 300 établissements scolaires (écoles, collèges et lycées) de la capitale. A ce jour, seul un tiers des établissements faisaient l'objet de ce type de sécurisation. Parallèlement, 23 nouvelles "zones de rencontres", où la circulation automobile est maintenue mais la vitesse limitée à 20 km/h, vont s'ajouter au 13 déjà existantes. "Nous avons voulu être pragmatiques", a expliqué l'élu, "dans ces quartiers, résidentiels ou commerçants, la circulation est déjà partagée entre voitures, piétons et cyclistes" et "les axes de transit ne sont pas touchés". Au total, 560 km de rues, soit 37 % de la voirie parisienne, seront limités à 20 ou 30 km/h. L'ensemble de la capitale est concerné, à l'exception du 8e arrondissement, où le maire UMP François Lebel n'a pas donné son accord pour l'aménagement de ce type de zones, a précisé M. Bargeton. Dans le même temps, la mairie de Paris prévoit dès septembre la généralisation à tous les arrondissements d'une nouvelle règle expérimentée depuis avril 2012 dans 10e arrondissement en zone 30. Cette mesure, désormais intégrée au Code de la route, permet aux cyclistes le franchissement de feux rouges à certains carrefours en cédant le passage aux piétons et aux véhicules venant de gauche. Au total, le coût des aménagements est de 2,6 millions d'euros, dont 900 000 euros affectés à la sécurisation des abords des établissements scolaires.