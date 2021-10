Paris, treizième ville la plus chère pour les loyers de ses tours de bureau

En loyer facial, les tours parisiennes connaissent leurs records à La Défense plafonnant à 610 €/m²/an. Des montants proches de ceux de Chicago (650 €/m²/an) ou de Pékin (675 €/m²/an). Pour James Roberts, chef économiste chez Knight Frank, les loyers des tours occidentales « rivalisent de plus en plus » avec les loyers des tours asiatiques. Pour William Beardmore-Gray, en charge de l’activité locative chez Knight Frank, la cherté des bureaux permet de « valoriser et de fidéliser le personnel. » Dans le classement 2015, Hong-Kong reste la ville possédant le plus de gratte-ciels (406 immeubles de plus de 107 mètres de haut). Tandis que New-York connait la plus forte évolution du loyer de ses tours (+ 20 %).