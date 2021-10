Paris toujours « AA+ »

La capitale conserve sa note « AA+ » prend acte de l’évolution de la perspective du maintien de sa note, qui passe de « stable » à « négative ». L’opinion de Fitch sur cette dernière tient à des facteurs exogènes à la Ville, comme l’annonce d’une baisse amplifiée des dotations de l’Etat versées aux collectivités territoriales, la poursuite de la montée en charge des dépenses de péréquation et la rigidité des dépenses sociales dont la prise en charge est obligatoire. L’agence prend en compte que la Ville ne souhaite pas mobiliser le levier de la fiscalité locale directe et qu’elle devra par conséquent répondre à la situation notamment par des réformes structurelles, passant par la maîtriser des dépenses de fonctionnement. L’agence de notation financière considère enfin que « la hautequalité de son cadre de gestion financière soutient la capacité de la ville de Paris à mettre en œuvre sastratégie financière ». La flexibilité des recettes est soulignée et « atténue les risques que représententla réduction des dotations de l’Etat et la rigidité de nombreuses dépenses ». La Ville de Paris continue à bénéficier de la faveur des investisseurs. Les conditions d’emprunt offertes à la collectivité n’ont jamais été aussi attractives. Son taux de financement moyen depuis le début de l’année est de 2,18 % contre 2,95 % en 2013, représentant une économie de frais financiers pour le contribuable parisien de 42 M€ sur la durée de vie des emprunts.