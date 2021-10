Paris : stationnement gratuit

Pour savoir si vous pouvez vous garer sans rien payer dans votre rue ou à l'autre bout de Paris, il suffit d'utiliser le nouveau moteur de recherche mis en place par la Mairie de Paris - www.paris.fr/stationnementaout :

- Recherche par rue : saisir le nom de la voie qui intéresse et sélectionner là parmi les résultats proposés. Si une partie seulement de la rue est gratuite, cet outil vous indique précisément les tronçons de la voie qui sont payants et ceux qui sont gratuits.

- Recherche par arrondissement : sélectionner l’arrondissement dans le menu déroulant et cliquez sur recherchez : toutes les rues de l'arrondissement vous seront listées.