Paris : six cents bus hybrides d'ici la mi-2016

La RATP et le STIF vont acquérir environ 600 bus hybrides d’ici la mi-2016. Parallèlement, tous les bus de génération Euro 3 disposeront d’un filtre à particules d’ici la fin 2014. Le constructeur Heuliez Bus a décroché un quart du marché et va fournir 250 bus hybrides à la RATP qui souhaite s'équiper, a terme, d'un millier de véhicules de ce type. Les livraisons doivent commencer en 2015. Cette solution technique (diesel-électrique) permet de limiter l’impact sur l’environnement en réduisant de 50 % les émissions de particules fines du parc de bus en deux ans (mi-2016). Le bus hybride permet également de réduire les nuisances sonores ainsi que les vibrations à l’intérieur du véhicule. Dès 2012, la RATP a expérimenté trois autobus sur les lignes 21, 147 et 91 : 2 bus standard (Ivecobus et Man) et un bus articulé (Heuliezbus). Aujourd'hui 46 circulent déjà sur le réseau. Le bus hybride représente une première phase avant le basculement vers le tout-électrique. L'objectif final est de disposer à terme, en Ile-de-France, d’un parc 100 % écologique, comprenant des bus tout-électrique et des bus à gaz.