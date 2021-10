Paris Shop & Design 2014

Jusqu’au 30 avril, commerçants et architectes/designers peuvent déposer leur dossier de candidature pour l’une des huit catégories : alimentaire, équipement de la personne, équipement de la maison, bienêtre/santé/beauté, cafés/restaurants, hôtels, services aux particuliers, culture et loisirs. Le jury, composé de représentants du monde du commerce, du design et de l’architecture, distinguera huit binômes de lauréats qui seront récompensés en septembre prochain lors de la remise de prix au siège de la CCI Paris Ile-de-France. Plus que son côté spectaculaire, c’est la pertinence de la réalisation qui est évaluée.

Avec le prix Paris Shop & Design, les lauréats peuvent promouvoir et valoriser leurs réalisations auprès des professionnels et bénéficient d'une belle visibilité grâce à la campagne de communication autour de l’événement et le soutien de grands partenaires : Mairie de Paris, Ordre des architectes en Ile-de-France, EquipMag et CBRE.