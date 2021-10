Paris : Salon Workspace expo

Le seul salon national dédié au design, au mobilier et à l'aménagement des espaces de travail, se déroulera la semaine prochaine dans la capitale.

En pleine révolution des modes de travail, du coworking à la méthode agile, Workspace Expo est devenu un salon majeur en France. L'an dernier, il avait réuni plus de 150 marques et près de

13 000 visiteurs, soit 29 % de progression par rapport à l'édition précédente.

Au cœur de ses objectifs : donner la possibilité aux acteurs de l'aménagement des espaces de travail de démontrer leur savoir-faire, de mettre en lumière leurs innovations et de rencontrer leur marché.

C'est d'autant plus essentiel que les besoins des entreprises se diversifient. Il n'y a plus une solution d'aménagement unique et stéréotypée, mais désormais des alternatives multiples qui s'adaptent aux travailleurs.