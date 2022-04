Paris-Saclay Spring : qui sont les 50 start-ups sélectionnées cette année ?

Avec pas moins de 700 startups et 46 lieux d’innovation, la communauté French Tech de Paris-Saclay est un pôle particulièrement attractif pour les investisseurs et entrepreneurs du monde entier. Lors de la précédente édition du SPRING 50, l’opération qui sélectionne 50 startups dans 5 catégories distinctes, 35 millions d’euros ont été levés pour aider la croissance de ces entreprises. Un événement, donc, où il fait bon de saisir toutes les opportunités qui se présentent.

Le SPRING 50

Depuis l’édition 2021, le SPRING 50 met en avant les 50 entreprises, sélectionnées parmi 130 dossiers, en lien avec son système d’innovation et ayant un projet ou une activité dans les 5 secteurs proposés : FoodTech, Mobilités, Technologies numériques, Greentech et Santé-Biotech.

Les startups sélectionnées cette année, par catégorie, sont :

Food Tech : Circul’egg, Proteme, Yeasty, Osiris Agriculture

Greentech : Geolith, Hiperssys, Kipsum, Papkot, SpaceSense

Santé Biotech : EpiLAB, Innovhem, InSpeck, Kimialys, MyPL

Technologies numériques : Amphitrite, NavAlgo, Niagara, ShareID, Snowpack

Mobilités : Alkalee, Cocoparks, Sirius space services, WattAnyWhere, Werenode

Parmi ces entreprises, seules 25 seront retenues pour pitcher en anglais le 12 mai, en direct de l’événement. Après chaque session de pitch, les startups seront interrogées par un jury composé d’industriels et d’investisseurs européens qui désignera un unique gagnant par catégorie.

Si l’événement est une opportunité de tester son projet, de le pitcher et le mettre à l’épreuve devant des investisseurs, il donne aussi aux entreprises du SPRING 50 une visibilité importante. En effet, chaque entreprise du SPRING 50 bénéficiera d’un stand d’exposition sur l’un des villages thématiques de Paris-Saclay SPRING, pourra accéder aux rendez-vous d’affaires, bénéficier d’une séance de coaching pour pitcher en anglais et assister en exclusivité à un workshop de partage d’expérience donné avec le parrain de l’édition, David Khuat-Duy, le fondateur d’Ivalua. Son entreprise, basée à Massy et active à l’international est depuis 2020 classée au Next 40, un label créé par le Gouvernement pour promouvoir 40 entreprises françaises prometteuses. En tant qu’entrepreneur représentatif du territoire francilien, il aidera donc ces startups d’avenir qui deviendront, peut-être, les grandes entreprises de demain.

Informations pratiques : l’évènement aura lieu les 12 & 13 mai dans un format hybride, en ligne et depuis l’Institut polytechnique de Paris sur le campus Paris-Saclay à Palaiseau.