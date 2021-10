Paris-Saclay : opération des “100 quartiers innovants et écologiques”

Ces crédits sont attribués pour la réalisation d'un groupe scolaire sur le quartier de Moulon à Gif-sur-Yvette, Saint-Aubin et Orsay – un million d'euros – et à celle d'un programme résidentiel étudiant et d'un parking public de 425 places dans le quartier l'École polytechnique à Palaiseau – 1 345 564 euros.

Le groupe scolaire

Cet équipement public, d'une surface de 6 805 m2 de plancher, sera composé d'une école maternelle de huit classes, d'une école élémentaire de 12 classes, d'un centre de loisirs, d'un gymnase, d'un espace de restauration collective et d'espaces extérieurs comprenant notamment cour de récréation et espaces verts. Ce groupe scolaire constitue le premier équipement du quartier mixte Joliot-Curie qui associe campus et quartier d'habitat familial autour de commerces, services et équipements.

Le programme résidentiel

Situé dans le quartier de l'École polytechnique, ce programme se compose, entre autres équipements, d'une résidence étudiante de 192 logements sociaux et d'espaces communs – des salles de travail, une laverie, une salle polyvalente et une salle de sport –, d'un parking public de 425 places, et d'un local commercial de 250 m2.

Cette résidence est implantée sur la bande centrale en face du pôle de la future gare de Palaiseau de la ligne 18 du métro du Grand Paris, qui se situera à moins de 200 m.

La résidence sera desservie également par le bus Express 91-06 reliant le quartier de l'École polytechnique en 10 mn à la gare de Massy TGV, au reste du campus du Sud plateau, ainsi que Saint-Quentin-en-Yvelines.