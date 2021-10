Paris-Saclay-Invest 2016 booste les start-up

Deux sociétés ont été particulièrement mises en avant lors de cette édition :



- Traaser, spécialisée dans le séquençage du génome humain, a reçu le prix du jury.

- BoomBox, qui développe une technologie de synchronisation sur les appareils (TV, mobile, montre, box…), a reçu quant à elle le coup de coeur du public.

ces prix leur permettront un passage sur BFM Business avec Eve Chegaray.



Événement co-organisé par Finance & Technologie, les Chambres de commerce et d'industrie (CCI) de Versailles-Yvelines et de l'Essonne, ainsi que par l'Établissement public d'aménagement (EPA) Paris-Saclay, Paris-Saclay-Invest est la convention de financement incontournable pour mettre en lumière les projets à fort potentiel de croissance. Pour cette édition, plus de soixante candidatures ont été reçues.



Le 1er décembre dernier, Peek's Print, Biokawthar Technologies, Facile2soutenir, Moona, Flatlooker, Traaser, Fidélise, Citron, Connected Physics et BoomBox ont ainsi pu "pitcher" et rencontrer des investisseurs (business angels, venture capital, etc.) lors de 70 rendez-vous préprogrammés.



En qualité de parrain de l'opération, le groupe Paris Aéroport a proposé aux 10 lauréats de promouvoir leur projet auprès des passagers de Paris-Orly, et d'offrir, durant une semaine, une diffusion régulière de leur concept sur les écrans de l'espace business de l'aéroport.



Paris-Saclay-Invest est également un moment important d'échanges et de networking pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème entrepreneurial du territoire, comme l'ont montré les 70 rendez-vous pré-programmés entre les visiteurs et les partenaires de l'événement.

© Youtube -TVFIL78

La table ronde autour de la blockchain animée par Stéphane Parpinelli, responsable du réseau Open'Ynnov, a eu du succès, grâce notamment aux participations remarquées de Laura Champion Geoffroy, chargée de mission au sein du Centre des hautes études du cyberespace, Gilles Fedak, chercheur à l'INRIA et CEO d'iEx.ec, et Sébastien Couture, de chez Stratumn.



Paris-Saclay-Invest matérialise la volonté commune des organisateurs de faire de Paris-Saclay une terre d'innovation, au service des entrepreneurs, en réunissant grandes écoles, universités, laboratoires, centres de R&D et entreprises.