Paris remporte quatre prix Territoria 2012

Organisé par l’Observatoire National de l’Innovation Publique, le concours Territoria distingue chaque année les projets les plus innovants menés par des collectivités territoriales. La Ville de Paris vient de recevoir quatre des Prix de l’édition 2012 :

- Un Territoria d’argent dans la catégorie « Aménagement », pour une expérimentation de différentes méthodes de végétalisation sur le toit du bâtiment administratif de la direction des Espaces Verts et de l’Environnement de la Ville de Paris. Le projet vise à adapter les solutions de végétalisation selon les différentes conditions rencontrées sur les toitures de la capitale. Cette expérimentation s’inscrit dans l’objectif de créer 7 hectares de toitures végétalisées d’ici 2020, comme cela est prévu dans le Plan biodiversité de Paris.

- Un Territoria d’argent dans la catégorie « Pilotage-évaluation », pour la méthode de développement de l’efficacité du tri sélectif des ordures ménagères mise en œuvre par la direction de la propreté et de l’eau de la Ville de Paris. Dans chaque arrondissement, les quartiers où le tri est moins important ou de moins bonne qualité ont été identifiés. Ces secteurs ont ensuite bénéficié d’une politique accrue de sensibilisation aux bons gestes de tri.

- Un Territoria de bronze dans la catégorie « Service aux personnes », pour l’outil d’évaluation du niveau de français des étrangers primo arrivants dans les services sociaux parisiens. Mis à disposition des travailleurs sociaux du département de Paris, cet outil permet d’orienter ces nouveaux usagers vers une formation linguistique adaptée.

- Un Territoria de bronze dans la catégorie « Optimisation des moyens », pour le programme de réhabilitation de chapelles funéraires expérimenté au cimetière du Père Lachaise. Trois chapelles anciennes acquises par la Ville y ont été restaurées et transformées en mini columbarium pouvant accueillir jusqu’à huit urnes cinéraires. Les travaux sont intégralement financés par la vente des emplacements. Dix autres chapelles seront réhabilitées en 2012-2013 dans les cimetières du Père Lachaise, de Montmartre et du Montparnasse.