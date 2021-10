Paris : Remise des Prix du goût d'entreprendre

Huit artisans et commerçants, se sont distingués par leur dynamisme, leur savoir-faire, la qualité de leur produit ou encore leur projet commercial. « Ces nouveaux commerces de proximité participent pleinement à l’animation de nos quartiers et perpétuent à la fois l’attractivité des métiers de bouche et le patrimoine culinaire parisien », souligne OliviaPolski.

Grâce au soutien et à la participation active des principales fédérations professionnelles et des chambres consulaires parisiennes, ces prix, allant jusqu’à 8 000 euros soulignent la volonté de la Ville de Paris d’encourager l’innovation et l’émergence de nouveaux talents dans le commerce et l’artisanat.