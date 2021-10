Paris Region Entreprises au service du développement

Paris Region Entreprises est une association créée par le Conseil régional d’Ile-de-France, la Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France, Bpifrance et l’Etat. Pour Robert Lion, son président, « Paris Region Entreprises met en synergie des compétences et des savoir-faire, éprouvés des années. Elle permet de simplifier et tonifier les services d’accompagnement proposés aux entreprises », notamment avec des équipes regroupées sur un même site.

Pour Jean-Paul Planchou, vice-président en charge du développement économique et de l’innovation de la région Ile-de-France, « la conception et le lancement de l’agence Paris Region Entreprises est une grande avancée qui constitue une vraie valeur ajoutée pour le développement des entreprises et qui s’inscrit pleinement dans la Stratégie Régionale de Développement Economique et d’Innovation ».

Pierre-Antoine Gailly, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris-Ile-de-France, en est également convaincu : « Cette agence va augmenter et fortifier le principe de réciprocité qui, certes, existait déjà entre les acteurs du développement économique en Ile-de-France mais qui nécessite aujourd’hui d’être intensifié et formalisé. Grâce à la naissance de Paris Region Entreprises, les expertises du territoire sont plus fortement mutualisées et rendent possible une offre d’accompagnement ciblé et renforcé auprès des entreprises qui ont le potentiel de se développer ».

Tout comme Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, pour qui « La création de Paris Region Entreprises arrive au meilleur moment pour appuyer de façon optimale les entreprises franciliennes ou celles qui souhaitent le devenir afin qu’elles profitent pleinement de la reprise de l’investissement et de l'activité économique. Par une meilleure coordination des priorités, des circuits et des moyens, Paris Region Entreprises va simplifier les démarches et parcours pour apporter des solutions clé en main et surtout libérer du temps commercial au chef d’entreprise ».

Cette vision commune est largement soutenue par Jean Daubigny, préfet de la région Ile-de-France : « l’Etat s’est engagé dans Paris Region Entreprises, aux côtés des autres membres fondateurs, pour favoriser une meilleure coordination de l’ensemble des acteurs du développement économique. Alors que le projet du nouveau Grand Paris, porteur de croissance pour toute notre région, entre aujourd’hui dans sa phase opérationnelle, la nouvelle agence permettra un accompagnement plus ciblé des projets de développement des entreprises, qu’il s’agisse d’entreprises franciliennes ou d’entreprises étrangères souhaitant s’implanter en Ile-de-France ».

L’agence devient le référent des entreprises à potentiel de croissance déjà implantées en Ile-de-France et celles, prospectées hors de France, accompagnées dans leur choix de s’implanter en Ile-de-France pour se développer durablement.

« Paris Region Entreprises accompagne en particulier les entreprises dans la mise en oeuvre de leurs projets d’innovation et de développement à l’international et les aident à faire des objectifs écologiques, sociaux et sociétaux des facteurs de réussite sur le long term ». indique Robert Lion en précisant : « Répondre aux besoins des entreprises, c’est aussi et avant tout les susciter ! En agissant sur le quotidien d’aujourd’hui et de demain des entreprises, en les aidant à s’adapter, dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale (RSE), à la multiplicité des évolutions qu’elles doivent anticiper, nous entendons contribuer à une économie sobre en ressources, légère en termes d’empreinte écologique, et attentive aux cycles de vie et aux valeurs d’usage et de partage ».

Paris Region Entreprises prospecte sur les marchés mondiaux les entreprises qui viendront participer à la dynamique d’innovation et de transition écologique et sociale de la région Ile-de-France, 1ère région économique européenne, et contribuer à la réussite du projet urbain unique du nouveau Grand Paris. Paris Region Entreprises coordonne les réseaux régionaux et est impliquée dans les réseaux nationaux et internationaux pour multiplier les connexions avec les écosystèmes innovants internationaux. Paris Region Entreprises a des filiales et bureaux de représentation à Boston, San Francisco, Shanghaï et Tel Aviv. L’ambition de Paris Region Entreprises pourrait se résumer ainsi, selon Jean-Paul Planchou, vice-président en charge du développement économique et de l’innovation de la région Ile-de-France : « Paris Region Entreprises, c’est un pivot fédérateur, une ingénierie publique coordonnée et proactive, une force d’entrainement qui, dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale (RSE), appuie les entreprises à préempter et mettre en œuvre leurs projets de développement, et ce dans un monde en constante évolution/mutation ».