Paris Région Business Meeting : une rencontre d'affaires dédiée au bâtiment durable

Privilégier les bâtiments éco-construits contribue à construire une ville plus durable, intelligente et écologique. Les Jeux olympiques et paralympiques 2024 et le Grand Paris constituent deux des plus grands chantiers européens pour les années à venir. Supermétro, infrastructures olympiques, hébergements, bureaux... Les infrastructures dédiées à ces projets seront réalisées dans un souci de qualité environnementale ; du choix des matériaux à leur recyclage en passant par leur installation et leur utilisation, et répondront aux nouveaux besoins des utilisateurs.

La convention d'affaires Paris Région Business Meeting offre l'opportunité aux PME et start-up de présenter leurs solutions et de décrocher des marchés avec les principaux acteurs du secteur. Cet événement est organisé dans le cadre du programme Entreprise Europe Network, financé par la Commission européenne.

Les acteurs du secteur de la construction, maîtres d'ouvrage, constructeurs et aménageurs, peuvent s'inscrire avant le 22 novembre pour rencontrer des acheteurs grands comptes.