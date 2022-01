Paris : quels projets pour la ville en 2022 ?

En 2022, la ville de Paris concrétisera de nombreux projets parmi lesquels la réouverture du musée Carnavalet ainsi que l’inauguration de la Bourse de Commerce. L’année sera également l’occasion de concrétiser les engagements de la ville par rapport au dérèglement climatique et d’anticiper les grands événements à venir comme les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Au niveau écologique, la commune a prévu de planter 22 300 arbres sur l’année 2022. Cette action vise à améliorer naturellement la gestion des eaux de pluie et à participer à l’amélioration de la qualité de l’air et à la réduction des épisodes caniculaires. Ces milliers d’arbres seront plantés dans les rues, les forêts urbaines ou encore les différents espaces verts de la capitale. De nombreuses pistes cyclables seront également aménagés afin de favoriser les mobilités douces. Elles se situent avenue Ledru-Rollin, avenue de Wagram, rue d’Amsterdam, boulevard Pasteur, rue de Vaugirard, boulevard des Invalides ou encore porte de Saint-Cloud. Concernant les transports, l’année 2022 sera également marquée par le prolongement de plusieurs lignes de métro. La ligne 4 du métro sera allongée de deux stations en direction de Bagneux dès le 13 janvier. De son côté, la ligne 12 sera prolongée de deux stations jusqu’à la mairie d’Aubervilliers au mois de mai.



© DR

Les Jeux de 2024 en ligne de mire

L’année à venir sera en grande partie consacrée à la préparation et à l’anticipation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Lors de ses vœux, la maire de Paris, Anne Hidalgo a annoncé vouloir « continuer à redonner à la capitale toute sa splendeur et à poursuivre son embellissement, des sites touristiques majeurs jusqu'aux portes des quartiers populaires. »

La ville procédera entre autres à la rénovation des sites d’entraînement de Vallerey (20e), de Dauvin (18e), Poissonniers (18e) et de Rousié (17e). De plus, quatre terrains de basket-ball 3x3, nouvelle discipline olympique, ouvriront leurs portes cette année.

Une année axée sur la solidarité

L’autre axe que la Mairie souhaite développer en 2022 est la solidarité. Premier rendez-vous, la Nuit de la Solidarité qui se tiendra le 20 janvier pour la cinquième année consécutive. Cet événement a pour objectif d’aller à la rencontre des personnes sans solution durable d’hébergement afin de connaître leurs besoins. Tous les Parisiens qui le souhaitent peuvent s’inscrire pour être bénévole de terrain

Cette année, une attention particulière sera apportée à l’évaluation de l’impact de la crise sanitaire sur la précarité et la situation des personnes à la rue à Paris. Pour cette édition, près de 2 000 parisiens bénévoles sont attendus, ils seront encadrés par 400 professionnels. En 2021, la nuit de la solidarité avait permis d’identifier 2 829 personnes à la rue.

Plusieurs monuments historiques rénovés

Plusieurs projets de rénovation et de réaménagement seront réalisés cette année. Parmi eux, celui du réaménagement des abords de Notre-Dame. Ce projet s’inscrit en complément du chantier de reconstruction de la cathédrale pour faire revenir parisiens et touristes et les accueillir dans les meilleures conditions dans ce lieu historique de la capitale. Le quartier de la tour Eiffel sera également réaménagé cette année. Avec le Nouveau Quartier Tour Eiffel, la mairie de Paris souhaite proposer aux visiteurs une expérience unique de visite. Pour cela, un site de 54 hectares entre le Trocadéro et l’Ecole Militaire ainsi que le long de la Seine entre les ponts d’Iéna et Bir-Hakeim sera totalement rénové. Enfin, l’ancienne préfecture de la Seine sera rénovée. Une fois les travaux terminés, le bâtiment situé boulevard Mormand proposera des bureaux, des logements, des commerces, un hôtel haut de gamme ainsi qu’une auberge de jeunesse.