Paris présente les acteurs de la mobilité partagée

Ces solutions de mobilités partagées s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la pollution et du développement des mobilités alternatives à la possession d'un véhicule individuel polluant. Une voiture ou un scooter en autopartage remplace en moyenne sept véhicules en circulation, participant ainsi à la réduction des gaz à effet de serre et des émissions de polluants.

De nouveaux services voient aujourd'hui le jour pour remplacer le service Autolib'. Les véhicules disponibles au service de la mobilité des Parisiens et des visiteurs vont ainsi se multiplier au cœur de Paris, avec des services accessibles facilement via des applications dédiées, et certains disponibles dès à présent, comme le service de véhicules partagés SVP.

Les acteurs de cette mobilité partagée parisienne ont ainsi exposé leurs alternatives aux véhicules individuels sur le parvis de l'église Saint-Gervais.

De nombreux constructeurs, loueurs et certaines start-up, proposant voitures, scooters, vélos, trottinettes à l'image d'Ubeeqo, Communauto, Zipcar, Mobike, Oribiky, OFO, Obike, Cityscoot, Coup, Donkey Republic, Lime, Txfy, Vélib' étaient présents. Certains de ces véhicules sont d'ailleurs déjà disponibles et en circulation.