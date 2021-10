Paris : Première vision de la prochaine Nuit Blanche

Les directrices artistiques de Nuit Blanche poursuivent leur travail pour que tout soit près le 5 octobre. Rencontre avec Chiara Parisi et Julie Pellegrin et trois artistes pour en savoir plus ce qui attend la capitale pour cette "Aventure d'un soir".

Mairie de Paris/Denis Bourez