Paris pour l'Emploi 2018

Organisé par l'association Carrefours pour l'emploi, le salon Paris pour l'Emploi est le fruit d'un partenariat entre la Région, la Ville de Paris, la CCI de Paris, Pôle emploi et l'Armée de terre.

Les 4 et 5 octobre, près de 50 000 candidats sont attendus sur la place de la Concorde avec 1 000 m2 entièrement dédiés aux travailleurs handicapés, 300 m2 réservé à l'économie sociale et solidaire et 500 m2 pour ceux qui souhaitent partir à l'assaut de l'international.

L'heure est à la mobilisation



Deux mille responsables des ressources humaines, issus de 500 entreprises et collectivités, se mobilisent. Tous les profils sont ciblés, de tous niveaux de compétence, de qualification et d'expérience. Postes en CDD, CDI, missions à l'international, stages, formations en alternance...

La CCI Paris en action

La CCI Paris accompagne les entrepreneurs dans leurs recrutements et leur propose de diffuser leurs offres d'emploi gratuitement sur www.cci75.fr via un formulaire en ligne. Toutes ces offres seront disponibles en ligne sur le site, sur le programme du salon et sur le stand CCI Paris pendant les deux jours ; un moyen de gagner du temps et de bénéficier d'une belle visibilité pour les offres avec près de 50 000 visiteurs attendus. Entrepreneurs et visiteurs pourront par ailleurs bénéficier de l'expertise “recrutement/RH” des conseillers sur le stand de la CCI Paris.

Comme le souligne Dominique Restino, président de la CCI Paris (photo ci-contre) : « Les problématiques de recrutement constituent un vrai sujet pour les TPE-PME. La CCI Paris agit au quotidien pour les aider et les accompagner dans leurs démarches. Avec le salon Paris pour l'Emploi, nous leur offrons la possibilité de diffuser largement leurs offres. Nos conseillers prennent le relais pour leur proposer des candidatures pertinentes, une expertise que nous leur délivrons tout au long de l'année et lors d'événements comme le Forum de l'Alternance. »