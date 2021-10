Paris Plages prend de l'ampleur

Pendant deux mois, du samedi 8 juillet au dimanche 3 septembre, Paris Plages permettra à tous les Parisiens et visiteurs de profiter pleinement des vacances et de vivre l'été différemment dans la capitale. Paris Plages revient avec de nombreuses nouveautés. La première est l'allongement de la durée de l'événement, désormais programmé du 8 juillet au 3 septembre, soit deux mois complets.

Par ailleurs, l'intégralité du Parc Rives de Seine sera investie et ouvert 24/24 et sept jours sur sept. Le Stade Elisabeth, dans 14e arrondissement, et le Stade Louis Lumière, dans le 20e, accueilleront également les enfants pour des activités ludiques et sportives durant toute la durée de l'événement.

Le Bassin de la Villette sera lui aussi aux couleurs de Paris Plages et de la candidature de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, avec la création de trois bassins de baignade, accessibles aux personnes à mobilité réduite, ouverts gratuitement aux petits comme aux grands et sécurisés par des maîtres-nageurs. Dès le 17 juillet, la baignade sera donc ouverte au Bassin de la Villette et sera accompagnée d'activités et d'animations pour les enfants.

La végétalisation des lieux d'accueil

L'édition 2017 de Paris Plages sera également marquée par la végétalisation des lieux d'accueil, le choix de matières naturelles, comme le bois et le granit, pour les plages installées qui seront agrémentées de 352 transats et 52 palmiers sur le Parc Rives de Seine. Deux glaciers et quatre buvettes seront parallèlement installés au Bassin de la Villette. Enfin, plus de 30 activités différentes seront proposées aux Parisiennes, Parisiens et visiteurs sur tous les sites d'accueil.

En présentant ce Paris Plages 2017, Bruno Julliard, premier adjoint à la maire de Paris, s'est dit « heureux que cette 16e édition garde en son cœur les éléments fondamentaux qui ont fait le succès de Paris Plages, tout en étant marqué du sceau de l'innovation dans son format et ses d'activités. Cette édition permettra à tous de profiter gratuitement d'un air et d'un souffle de vacances cet été à Paris ».