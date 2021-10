Paris Plages se réinvente pour sa 14e édition

L’installation de cette opération estivale, sur les bords de Seine et au bassin de la Villette, aura nécessité quatre nuits et autant de jours. Pendant un mois, l’accès aux berges de Seine restera fermé et la circulation du tunnel des Tuileries à la voie Mazas sera arrêtée pour permettre la tenue de cette 14e édition de Paris Plages. Cette année, le dessinateur Plantu a signé l’affiche de l’événement.

La voie Georges-Pompidou s’est transformée en station balnéaire pour les Parisiens et les touristes. De nombreuses activités culturelles, artistiques et sportives ont été mises en place.

Côté sport

Le bassin de la Villette aura des allures de base nautique. Sur son plan d’eau : pédalos, bateaux électriques, voiliers, avirons… seront à l’honneur. Sur le parvis de l’Hôtel de ville, les sportifs pourront s’exercer au beach-volley, s’initier à la pratique urbaine du basket ou encore pratiquer le taï-chi, la danse de salon et la pétanque. Les classiques tir à l’arc, badminton, street tennis et football seront présents mais aussi l’original discgolf consistant en l’envoi d’un frisbee dans un panier en respectant un parcours déterminé. Entre bains de soleil et promenades à pied, à vélo ou en roller, les visiteurs pourront aussi découvrir la capitale grâce à la nouvelle application mobile « Paris au fil de la Seine ». Paris Musées fait découvrir au public les œuvres géolocalisées des musées Carnavalet et du Petit Palais, représentant les abords de Seine et incite les visiteurs à participer en photographiant à leur tour ces mêmes endroits.

Côté culture

Le musée du Louvre propose, quant à lui, une découverte de ses collections sur le thème du Nil. Les librairies Flammarion animeront une bibliothèque éphémère. Les enfants pourront participer aux ateliers « Raconte-moi Le Petit Prince » à l’occasion du film événement projeté à partir du 29 juillet. En termes de nouveauté, l’édition 2015 accueillera, à la Villette, Archéo-plage afin d’initier les enfants de 8 à 12 ans aux fouilles archéologiques ou encore les ateliers Moshi, pour philosopher, créer et danser (de 6 à 13 ans). Toujours pour les tout-petits, un coloriage géant de 6 mètres sera installé à l’ombre du pont Louis-Philippe mais aussi un manège et une tyrolienne à la Villette.

La mairie de Paris propose également une exposition intitulée « reconquête des berges » et une animation cartes postales selfies connectées, imaginée par la start-up Connected Photo avec La Poste​, pour se prendre en photos et les envoyer. Un concours photo est organisé tout du long de l’événement.

Les soirées Just Dance feront bouger la foule grâce au jeu vidéo. Les amateurs pourront célébrer en musique la fin de Paris Plages sur un dancefloor géant et participer à des battles pour faire gagner des points à Paris dans un contest national inédit (6 villes françaises en compétition).

* Jusqu’au 16 août sur la voie Georges-Pompidou et jusqu’au 23 août au Bassin de la Villette.