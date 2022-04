Paris Place de Droit lance son Summer camp

Ces praticiens, sélectionnés au sein de directions juridiques et de cabinets, se réuniront pour un Summer camp de trois jours à Paris. Cet événement constituera une occasion unique pour ces futurs leaders de se retrouver pour discuter et analyser les problématiques juridiques transnationales actuelles et à venir.

Ce Summer camp sera également une excellente opportunité de participer à des séminaires conduits par des intervenants reconnus sur des sujets variés (le « global lawyer » en 2022, NFTs et smart contracts, efficacité des mécanismes de résolution de litiges, etc.) ainsi que d’assister à des sessions plénières ouvertes à la communauté juridique parisienne sur la thématique du changement climatique.

Les participants de ce Summer camp poseront la première pierre d’un réseau global de leaders du droit.

Pourquoi participer au Summer camp ?

Participer à la première édition d’une rencontre internationale annuelle à Paris destinée aux futurs leaders du droit ;

Créer et appartenir à un réseau d'anciens participant constitué par les futurs leaders juridiques au niveau mondial ;

Participer à un évènement à vocation pédagogique sur des sujets transversaux et actuels (tendances juridiques, sciences cognitives & droit, entreprises & droits humains, etc.) ;

Échanger sur les meilleures pratiques dans une perspective transnationale.

Qui peut participer ?

Tous les juristes (avocats et juristes d'entreprise) ayant jusqu’à 15 ans d’expérience, originaires du monde entier.