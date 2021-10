Paris Place de Droit désigne 7 nouveaux administrateurs

Le conseil d'administration de l'association accueille :

Matthias Fekl, avocat associé au sein de KGA Avocats et administrateur du comité français de la Chambre de commerce internationale (ICC France).

Stéphanie Smatt-Pinelli, directrice juridique contentieux Groupe d'Orano.

Valence Borgia, avocate associée au sein du cabinet Medici et membre du conseil de l'Ordre du Barreau de Paris.

Emilie Vasseur, avocate associée au sein du cabinet Mayer Brown et ancienne membre du conseil de l'Ordre du Barreau de Paris.

Dominique Borde, avocat associé au sein du cabinet Paul Hastings et ancien membre du conseil de l'Ordre du Barreau de Paris.

Frank Gentin, ancien président du tribunal de commerce de Paris et président de Paris Place de Droit.

Jacques Bouyssou, avocat associé au sein du cabinet Alerion, ancien membre du Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris et senior Officer du Litigation Committee de l'IBA.

La désignation de ces nouveaux administrateurs accompagne le développement de Paris Place de Droit et permettra d'apporter la contribution d'acteurs reconnus aux travaux de l'association pour le rayonnement international de Paris, comme capitale du droit et forum pour le règlement des litiges internationaux.

A cette occasion, Paris Place de Droit a déployé une nouvelle organisation destinée à permettre à tous ses adhérents d'apporter leur contribution aux travaux scientifiques de l'association.

La Commission permanente rassemblera ainsi tous ses membres tous les deux mois tandis que des Commissions thématiques réuniront celles et ceux désirant se consacrer à des travaux particuliers. Six commissions thématiques ont ainsi été constituées :

Plateforme tiers conciliateurs, animée par Stéphanie Smatt-Pinelli et Denis Musson

Procédure commerciale, animée par Nathalie Dostert, vice-présidente du tribunal de commerce de Paris et Jacques Bouyssou

Justice économique, animée par Nathalie Dostert, vice-présidente du tribunal de commerce de Paris

Justice environnementale, animée par Elodie Valette et Stéphanie Smatt-Pinelli

Attractivité, animée par Matthias Fekl

Information, animée par Bruno Dondero

L'organisation de ces commissions permettra à tous les membres de Paris Place de Droit d'apporter leur expertise pour le rayonnement de notre place de droit.

« L'arrivée de ces nouveaux administrateurs illustre la vitalité de Paris, place de droit, qui passe à la vitesse supérieure avec la mise en place des premiers groupes de travaux thématiques. Je me réjouis de la coopération entre tous les institutionnels au service de Paris », selon Frank Gentin.

« Je remercie Frank Gentin et Jacques Bouyssou pour leur confiance et suis très heureux de devenir administrateur de Paris Place de droit et d'y animer la commission ‘attractivité'. Notre place de droit dispose d'atouts majeurs en termes d'attractivité, qu'il nous faut plus que jamais défendre et valoriser à l'heure du Brexit et de la compétition internationale. Paris Place de droit joue un rôle majeur en la matière, au service de l'influence et du rayonnement de notre pays. Avec l'ensemble des administrateurs et de nos partenaires publics et privés, je mettrai tout en œuvre pour renforcer encore l'attractivité de Paris comme place de droit en Europe et dans le monde », déclare Matthias Fekl.

« Les enjeux de la Justice environnementale sont nombreux et fondamentaux dans le contexte actuel d'urgence climatique. Je suis très heureuse de contribuer aux réflexions visant à la promotion de la compétitivité de Paris comme forum incontournable en la matière, au sein de ce formidable espace d'échange et de débat qu'est Paris Place de Droit », indique quant à elle Stéphanie Smatt-Pinelli.