Paris Place de Droit : concours les 15 octobre et 5 novembre prochains

Dans le cadre d'un concours totalement inédit, Paris Place de Droit, associé au Barreau de Paris et à l'École de formation des barreaux (EFB), propose aux élèves avocats de tester leur éloquence lors d'une joute verbale devant les chambres internationales du Tribunal de commerce et de la cour d'appel de Paris, les deux volets les plus récents de la modernisation de la justice française en matière économique et dont l'objectif est de renforcer l'attractivité de la place de Paris. Le concours permettra une réelle immersion dans le monde du commerce international et constitue un véritable atout pour tout élève-avocat envisageant une carrière dans ce domaine.

Déroulement des épreuves

Plusieurs équipes de 2 ou 3 élèves avocats s'affronteront dans le cadre d'une simulation d'audience portant sur un litige commercial international dont certaines des épreuves se dérouleront en anglais. Ceux qui le souhaitent seront coachées par des praticiens des litiges internationaux. Un « cas-type » sera remis aux équipes le 21 septembre 2020.

Le premier tour du concours se tiendra le 15 octobre en matinée. Il s'agira d'une simulation de conseil, un échange entre un client et son ou ses conseils lors de la rédaction du contrat qui sera l'objet du contentieux.

Le second tour aura lieu l'après-midi et prendra la forme d'une simulation d'audience devant l'une des chambres internationales. Il s'agira d'une réunion avec le client pour préparer l'audience suivie de la simulation d'une première audience de procédure devant la chambre internationale de la cour d'appel de Paris.

Les deux meilleures équipes seront qualifiées pour la finale qui se tiendra le 5 novembre au soir. Les deux équipes retenues s'affronteront dans le cadre d'une simulation d'audience consacrée à la comparution et l'interrogatoire d'un témoin au tribunal de commerce de Paris lors de la Nuit du Droit.

Prix pour les gagnants

L'équipe gagnante aura le privilège de participer à la conférence annuelle de l'International Bar Association (IBA) qui se tiendra à Miami en présence de professionnels du droit de 170 pays et à l'occasion de laquelle. l'équipe gagnante participera à la promotion des chambres internationales parisiennes et contribuera, avec la délégation française, au rayonnement de la place de Paris.