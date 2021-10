Paris : ouverture de la bibliothèque Jacqueline de Romilly

Le quartier Binet-Porte Montmartre fait l’objet d’une importante opération de renouvellement urbain : construction d’immeubles de logements sociaux, reconstruction et modernisation des équipements publics (crèche, bibliothèque, centre d’animation, centre social, halte-garderie, écoles), création de locaux d’activités. La bibliothèque y occupe 1 000 m² sur deux niveaux au pied des nouveaux immeubles de l’avenue de la Porte Montmartre. Situé au croisement de deux rues, le bâtiment, entièrement vitré, est très lumineux. Le choix du mobilier renforce le côté chaleureux du lieu : rayonnages légers, canapés et chauffeuses confortables pour les adultes, poufs et mini fauteuils clubs pour les enfants. Des couleurs vives égaient l’espace.

Le rez-de-chaussée abrite l’espace détente : les romans, les policiers, la science-fiction, les bandes dessinées et mangas avec coin salon, l’espace petite enfance, la consultation de la presse avec vue sur jardin, les DVD et la salle d’animation. Le premier étage accueille quant à lui l’espace studieux : les documentaires, un grand espace de travail, les postes informatiques, une salle de travail silencieuse, l’espace consacré aux ateliers multimédia. Des animations variées favorisent les rencontres entre les usagers et la bibliothèque : expositions, conférences, petits concerts, club de lecture, animations autour du jeu vidéo, séances de ciné-club, participation aux animations du réseau des bibliothèques parisiennes (mordus du polar, mordus du manga…).