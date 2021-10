Paris : Ouverture d'un paradis pour montres de luxe

C'est sans doute le plus grand magasin du monde voué aux montres. On y trouve, sur trois niveaux les marques les plus prestigieuses : Richemont, Cartier, Piaget, Jaeger-LeCoultre, Vacheron-Constantin, Van Cleef & Arpels et autre Baume & Mercier. Installé dans l'ancien magasin Old England, cette belle maison est gérée par Carl F. Bucherer, l'un des grands noms de l'horlogerie suisse.



Dans ce magasins son proposées des montres dont les prix d'échelonnent de 200 à 500 000 euros.