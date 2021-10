Paris : où vont les encombrants ?

Le service des encombrants de la Mairie reçoit plus de 2 000 demandes de collecte par jour. Autant d'objets qui pourraient avoir une seconde vie. Dans ce cadre, la plateforme Co-recyclage permet aux usagers de remplir un seul formulaire diffusant leur annonce aux acteurs du réemploi et aux particuliers.

Si l'objet ne trouve pas preneur, l'interface permet de créer automatiquement une demande d'enlèvement d'encombrant sur le site de la Ville. De plus, les engins du service de la propreté se modernisent pour plus d'efficacité, et moins de pollution environnementale.

Aspiratrices électriques de trottoirs équipées d'écran de contrôle de visibilité arrière, souffleuses électriques ultralégères, tricycles à assistance électrique : le nettoyage des rues de la capitale bénéficie depuis quelques années d'outils adaptés pour améliorer son efficacité.

La dernière innovation : le Glutton, un gros aspirateur très facile à manœuvrer et 100 % électrique. Moins polluants, mais aussi moins bruyants, ces nouveaux engins améliorent autant les conditions de travail des agents que le quotidien des habitants.