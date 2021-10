Paris organise sa grande « Journée sans voiture »

Vous avez toujours rêvé de vous balader dans Paris sans respirer la fumée des pots d’échappement et sans vous soucier d’être renversé par un chauffard ? Ce sera possible le 27 septembre. Cet événement inédit, festif et pédagogique sera l’occasion pour chacun de vivre une journée dans un espace public plus apaisé et mieux partagé.

La circulation automobile sera interdite dans un quart de Paris de 11h à 18h et fortement déconseillée sur l’ensemble du territoire, avec une limitation de la vitesse à 20 km/h. Tout le monde est invité à se mobiliser en laissant son véhicule au parking, pour profiter d’un beau dimanche au calme dans la capitale et d’animations ludiques, notamment sur les espaces entièrement piétons, comme le bas des Champs-Elysées, une promenade balisée de Concorde à Bastille ou encore les Berges rive droite.

A travers cet événement exceptionnel, la capitale témoigne de sa volonté d’accélérer la transition énergétique, en développant les alternatives à l’usage des véhicules polluants. Cela poursuit d’ailleurs le travail de la maire Anne Hidalgo et son équipe, qui ont lancé, en avril dernier, un plan vélo qui permettra de doubler la longueur des voies cyclables d’ici 2020, par un investissement de 150 millions d’euros.