Paris opposé à un projet de forage pétrolier en Seine-et-Marne

La Ville et Eau de Paris s'opposent à un projet de forage pétrolier, basé en Seine-et-Marne et prévu dans une zone d'alimentation en eau, pointant du doigt les nombreux risques liés au projet et « l'incompatibilité » avec l'Accord de Paris.

© Adobe Stock