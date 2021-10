Paris Municipales 2020 : le pouls de campagne

A un an des prochaines élections municipales, qui se tiendront en 2020, un sondage de l'Ifop réalisé pour le JDD et Sunradio auprès de 1 079 personnes et réalisé entre le 14 et le 21 mars, dévoile les premières intentions de vote des citoyens parisiens. L'actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo, semble, pour l'instant, emprunter la voie d'un second mandat.

