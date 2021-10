Paris Métropole

Le gouvernement vient en effet de transmettre au Conseil d’Etat l’ultime version de son projet de réforme de la décentralisation avec un traitement particulier de la région capitale. Sans doute le profane aura-t-il peine à discerner les vaiations de cap et de stratégie dans cette nébuleuse de structures institutionnelles. Elles n’ont, en revanche, nullement échappé aux élus –de droite comme de gauche– du Conseil d’Ile-de-France. Ces derniers voient s’échapper une partie de leurs prérogatives, notamment en matière de logement. Jean-Marc Nicolle, délégué spécial « Grand Paris et Métropole francilienne » se demande ainsi « quel est l’intérêt de délier les transports et le logement ? », surtout à l’heure de la concrétisation du Grand Paris Express. De leur côté, les Verts prédisent « la fin de la Région Ile-de-France ».

La nouvelle collectivité territoriale « capable d’affronter à l’échelle pertinente tous les défis qui se présentent à elle » sera administrée par un conseil métropolitain composé du maire de Paris et des présidents des futures intercommunalités entourant Paris. Les prochaines élections municipales prennent d’un coup un tout autre relief…