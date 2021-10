Paris met en œuvre la stratégie du « zéro déchet »

« Renforcer la propreté et réduire la production de déchets est important pour l’image de la ville et pour le cadre de vie Parisiens et des visiteurs, mais c’est aussi un enjeu de santé publique », rappelle Mao Peninou, adjoint à la maire en charge de la propreté et de l’assainissement. Le programme d’investissement de la mandature permettra notamment la création d’ateliers dans les nouveaux quartiers, la rénovation et la féminisation d’ateliers existants, le renouvellement d’une partie des matériels et l’adaptation des garages à la sortie du diesel et la mise en œuvre progressive de la collecte sélective des biodéchets. Les crédits permettront, par ailleurs, l’extension de la collecte pneumatique des déchets à Clichy-Batignolles, l’achèvement du déploiement des 30 000 nouvelles corbeilles de rue et la mise à disposition de composteurs de quartiers.

Paris remplacera progressivement ses bennes et engins de propreté, par des véhicules de dernière génération, plus efficaces et équipés de motorisations non-diesel. Vingt-deux millions d’euros permettront la création de déchetteries et de recycleries, pour établir un maillage de proximité de tout le territoire parisien, conforté par le déploiement des Eco Points mobiles, choisis par les Parisiens dans le cadre du Budget participatif.