Paris lutte contre le gaspillage alimentaire

Ces cours gratuits sont encadrés par un chef, et les recettes réalisées grâce aux ingrédients choisis sur le marché. Depuis 2012, ces cours mettent l’accent sur la sensibilisation aux moyens de lutter contre le gaspillage alimentaire. Les cours de cuisine dispenseront des astuces permettant de limiter le gâchis : rafraîchir certains légumes, agrémenter les restes et les produits entamés, utiliser les épluchures, les carcasses, etc. De quoi réussir une cuisine goûteuse, créative, et éco-responsable.



Lyne Cohen-Solal, adjointe chargée du commerce, de l’artisanat, des professions indépendantes et des métiers d’art, et Mao Peninou, adjoint chargé de la propreté et du traitement des déchets, ont revêtu leur tablier et se sont associé au cours, dispensé par Christian Etchebest, organisé le 27 mars dernier sur le marché Monge.