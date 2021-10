Paris limite la pratique sportive individuelle

Le week-end dernier, les mesures de contrôle des promeneurs et sportifs ont été renforcées dans la Capitale, notamment dans les bois de Vincennes et de Boulogne, dans les espaces verts non clos, sur certaines places publiques et le long des canaux parisiens. La maire de Paris et le préfet de Police rappellent à nouveau que les sorties, même autorisées, doivent être strictement limitées à ce qui est urgent et indispensable, et ne sauraient devenir des motifs de déplacements quotidiens multiples ni conduire à favoriser des regroupements dans l'espace public.

Ainsi, à compter du 8 avril, les sorties pour des activités sportives individuelles ne seront plus autorisées entre 10 h et 19 h sur l'ensemble du territoire de Paris. Elles restent donc autorisées de 19 h à 10 h, au moment où l'affluence dans les rues est la plus faible.