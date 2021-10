Paris : les salons de l'étudiant font leur grand retour au mois d'octobre

Choisir son orientation n'est jamais simple, d'autant plus lorsque les différents salons d'orientation ne peuvent plus se tenir. Durant un an et demi, tous les événements de ce type ont été annulés ou digitalisés, rendant l'orientation professionnelle des jeunes plus compliquée.

Dès le mois d'octobre, de nouveaux salons de l'étudiant vont se tenir. Les deux premiers seront consacrés à la formation, aux métiers artistiques puis aux grandes écoles. Ces deux événements seront l'occasion pour les jeunes participants d'échanger avec les organismes de formation dans les domaines artistiques, culturels, du management et de l'ingénierie.

Lors du salon des formations et des métiers artistiques, plusieurs centaines de formateurs dans des formations aux métiers artistiques seront réunis pour proposer aux futurs étudiants un tour d'horizon des différents choix d'études qui se présentent à eux. Lycéens, étudiants et parents pourront ainsi échanger avec les responsables de grandes école d'art, de design, de mode, de jeu vidéo ou encore de cinéma dans le but d'affiner leur projet d'orientation. Il débutera le samedi 2 octobre à 10h00. En marge des échanges sur les stands, plusieurs conférences sont proposés aux visiteurs pendant les deux jours du salon. Retrouvez ci-dessous le programme :

Samedi 2 octobre :

10h30 : Études artistiques : quels parcours pour quels profils ? Comment s'y préparer et quelle formation viser ? ( salle de conférences)

11h30 : Se former aux métiers du cinéma et de l'audiovisuel.

14h30 : Zoom sur le diplôme national es métiers d'art et de design ( DNMADE)

15h30 : Dossier artistique : comment bien le préparer, le présenter et l'argumenter

Dimanche 3 octobre :

10h30 : L' ANdEA : 44 écoles supérieures d'art et design du ministère de la Culture, un réseau public de l'enseignement de la création

11h30 : Se former aux métiers de la communication visuelle

14h30 : Suivre une formation dans le domaine du film d'animation, du dessin animé

15h30 : Dossier artistique : comment bien le préparer, le présenter et l'argumenter

Dans le même temps que le salon consacré aux métiers artistiques, se tiendra le salon des Grandes écoles. Il réunira une centaine d'écoles de commerce et d'ingénieurs françaises. Les visiteurs pourront, lors de cette 33ème édition du Salon des Grandes Écoles, échanger avec les responsables des établissements et leurs étudiants, découvrir les différentes voies d'accès, les modalités de concours, les filières proposées, les possibilités de parcours à l'international, les débouchés… Tout comme pour le salon précédent, des conférences rythmeront le week-end des visiteurs du salon.

Samedi 2 octobre :

10h30 Intégrer une école d'ingénieurs après le bac : choix du concours, préparation, écoles…

11h30 : Intégrer une école de commerce après le bac : choix du concours, préparation, écoles…

14h00 : Grandes écoles et alternance : excellence, exigence, expérience !

15h00 : Êtes-vous faits pour la prépa ?

Dimanche 3 octobre :

10h30 : Écoles d'ingénieur après le bac+2/+3 : quels concours pour quelles écoles,

11H30 : Êtes-vous faits pour la prépa ?

14H00 : Quels concours pour intégrer une école de commerce avec un bac+2/+3

15h00 : Postuler dans une école : qu'attendent les jurys ? Comment s'y préparer ?

A noter qu'en raison de la situation sanitaire, il est nécessaire de s'inscrire au préalable pour participer à l'un de ces deux salons de l'étudiant. Les inscriptions s'effectuent sur le site de l'Étudiant. Le pass sanitaire est également nécessaire pour participer au salon.