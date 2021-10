Paris : les opérateurs publics mobilisent leur foncier

Pour concrétiser sans délai leur partenariat avec la Ville en faveur du logement, Anne Hidalgo, maire de Paris, a réuni autour d’elle Martin Hirsch, directeur général de l’APHP, Pierre Mongin, président directeur général de la RATP, Guillaume Pepy, président directeur général de la SNCF et Jacques Rapoport, président directeur général de RFF.

Cette initiative constitue la première déclinaison de la conférence priorité logement et fait suite à la signature par ces quatre établissements publics du pacte « Logement pour tous » visant à unir les efforts de l’ensemble des acteurs publics et privés pour répondre à l’enjeu majeur du développement de l’offre de logements à Paris.

Les quatre opérateurs ont fait part à la Maire de Paris de leur engagement ferme à saisir toutes les opportunités de mutation foncière, y compris en engageant des restructurations de leur outil industriel ou une réorganisation territoriale pour libérer ou densifier des emprises, et contribuer ainsi massivement à la création d’une offre de logements diversifiée et porteuse de mixité sociale et fonctionnelle, qui s’intègre harmonieusement à l’environnement urbain, et qui puisse également bénéficier à leurs salariés. De son côté, Anne Hidalgo a rappelé l’engagement de la Ville à utiliser tous les moyens et leviers disponibles pour accompagner les projets. Afin d’avancer rapidement et de concert sur ce sujet majeur pour les Parisiens, la Ville de Paris, l’APHP, la RATP, RFF et la SNCF mettent en place un comité de pilotage dédié à l’élaboration et au suivi de l’avancement des projets. Environ 20 hectares pour un potentiel de plus de 10 000 logements pourraient être ainsi mobilisés en s’engageant dès maintenant dans l’action.