Paris : les kiosques en Fête 2018

Lors du premier budget participatif en 2014, les Parisiens ont plébiscité le projet « Des kiosques pour faire la fête ». La Ville de Paris a donc engagé dès 2015 la rénovation des kiosques des espaces verts parisiens, pour les ouvrir à un large panel d'activités.

Les kiosques sont des lieux d'animations essentiels dans les quartiers, tout au long de l'année, avec l'implication notamment des conseils de quartier.

Afin d'inciter les Parisiennes et les Parisiens à s'approprier les kiosques pour les transformer en de véritables lieux de convivialité, de création et de détente, un appel à projets est lancé chaque année depuis 2016. L'appel à projets était ouvert aux particuliers, aux associations, aux mairies d'arrondissement et conseils de quartiers, aux établissements d'enseignement et aux gestionnaires d'équipements culturels ou sportifs.

Pour cette édition 2018, 522 projets ont été retenus et proposeront au total plus de 600 animations dans 40 kiosques des parcs et jardins parisiens : activités culturelles et artistiques (musique, danse, théâtre, lectures), sportives, pédagogiques ou citoyennes.

Les animations se dérouleront jusqu'au 31 décembre dans les 40 kiosques parisiens.

La programmation complète est disponible sur paris.fr/kiosques