Paris leader mondial de l'innovation et du capital intellectuel

Les startups le savaient déjà, une étude vient le confirmer : Paris est la première ville au monde pour l’innovation et le capital intellectuel. « Ce résultat vient couronner les investissements de la Ville de Paris au service de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ces dernières années », se réjouit Jean-Louis Missika, adjoint à la mairie de Paris. Le classement Cities of Opportunity, publié par PriceWaterhouseCoopers, vante son environnement entrepreneurial, ses universités, ses bibliothèques, le niveau de diplôme de sa population ou encore sa capacité à protéger la propriété intellectuelle. « La constance de Paris sur tous les critères lui garantit la première place, devant Londres, San Francisco, Stockholm et Toronto », salue le cabinet d’audit. Paris démontre aussi sa vitalité économique : elle est classée « ville la plus dynamique de la zone euro », 3e mondiale en nombre de sièges sociaux des entreprises devant New York et Londres et 5e pour la productivité et l’embauche dans les services financiers et commerciaux. Elle est également 1re pour l’accueil des salons professionnels.

A cette puissance économique s’ajoutent de bons résultats en matière de cadre de vie. Paris est 1re mondiale en ce qui concerne la santé, la sécurité et le maillage des transports en commun. Elle devient également leader pour l’environnement et la préservation des espaces naturels, notamment par sa politique de recyclage et par son nombre de jardins publics.