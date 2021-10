Paris : le pass Imagine R gratuit pour les moins de 18 ans dès la rentrée

« Cette délibération vient compléter les dispositifs précédents qui concernaient les mesures de gratuité de transports pour les plus de 65 ans, puis l'an dernier celles pour les jeunes de primaire", a rappelé David Belliard, adjoint à la maire de Paris en charge des Transports. En 2019, les conseillers de Paris avaient instauré une gratuité totale pour les jeunes de 4 à 11 ans et un remboursement de 50 % pour ceux de 12 à 18 ans. Potentiellement, cette mesure de gratuité, dont le coût est estimé à 10 millions d'euros, concernerait 135 000 jeunes parisiens.

« C'est une mesure de justice sociale par laquelle nous permettons une économie significative pour les familles, celles et ceux qui sont fortement touchées par la crise », a ajouté devant l'hémicycle M. Belliard. En outre, cette gratuité permet « la transformation de notre modèle de mobilité, faire de la ville de Paris une ville plus sobre, plus résiliente et plus solidaire », a fait valoir l'écologiste. L'ancienne candidate à la mairie de Paris et présidente du groupe « Changer Paris", Rachida Dati, a salué la mesure. Mais, « si finalement la mesure coûte plus cher que l'utilisation, on peut peut-être trouver d'autres moyens pour aider les familles », a suggéré l'élue de droite.