Paris : Le nouveau visage des kiosques à journaux

L'entreprise Médiakiosk a travaillé sur l'écoconception de ces 360 nouveaux kiosques qui vont être déployés dans la capitale d'ici à 2019. Elle a notamment fait l'analyse de leur cycle de vie et l'élaboration d'une carte d'identité environnementale pour chaque typologie de kiosques, ainsi que l'utilisation de matériaux recyclables pour limiter l'impact carbone (utilisation de matériaux 100% recyclables ou revalorisés).

L'utilisation de LED pour l'éclairage permettra une réduction non-négligeable des consommations électriques (-54%), et la fourniture d'électricité renouvelable sera assurée par des certificats verts. Le personnel encadrant sera équipé de véhicules électriques et les agents chargés de la maintenance ou de l'entretien disposeront de véhicules de norme « Euro 6 ».

Paris a par ailleurs obtenu une réduction de 20% des surfaces d'affichage publicitaire sur ces kiosques.

Conditions de travail améliorées

Le nouveau kiosque, accessible aux personnes à mobilité réduite, permettra d'améliorer les conditions de travail des kiosquiers. Ils bénéficieront ainsi :

• d'un espace de vente entièrement repensé, modulaire, afin de mieux mettre en avant la presse et les autres produits ou services proposés, plus attractif pour l'usager, plus confortable et fonctionnel

• d'une caisse informatisée et d'un espace personnel dédié (incluant notamment une armoire pour leurs effets personnels, un distributeur de gel hydro alcoolique...)

• d'un dispositif de chauffage par un système de pompe à chaleur, associé à un store déroulant, un plancher isolant et un vitrage amovible permettant une isolation thermique de la zone du kiosquier. L'ensemble garantira une nette amélioration du confort thermique des kiosquiers et de leur protection face aux intempéries grâce à un espace de vente protégé

• de modalités d'ouverture du kiosque optimisées, grâce à un rideau adapté qui permettra au kiosquier de gagner du temps lors de l'ouverture et de la fermeture de son kiosque.

Nouveaux services innovants

L'application Zeens permettra de consulter en kiosque l'offre proposée ou encore de géolocaliser un exemplaire et ainsi de le commander. Une centaine de kiosques seront équipés, à l'intérieur de la structure, d'un écran offrant des services spécifiques, tels qu'une cartographie interactive ou encore une billetterie culturelle.

À l'extérieur d'une centaine de kiosques, un écran digital interactif fournira un plan et des informations sur la vie du quartier.

Les anciens pavillons (49 kiosques "Davioud"), avec leur petit dôme caractéristique, vont être préservés: ils seront réinvestis par des projets culturels ou des commerçants comme des fleuristes.