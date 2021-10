Paris : Le Forum des Halles rebaptisé

Le rachat du Forum des Halles en 2010 par le géant de l'immobilier Unibail-Rodamco avait alimenté le débat public dans la capitale et fait grincer certaines dents, celle par exemple de Françoise Fromonot, professeure à l'école d'architecture de Paris-Belleville qui publiait au début de l'année « La comédie des halles, intrigue et mise en scène ». Toujours est-il que le promoteur pouvait inaugurer le vendredi 13 septembre sa nouvelle enseigne : le préfixe Westfield est ajouté et l'endroit se nommera désormais « Westfield – Forum des Halles », à l'image des « Westfield - Quatre Temps » et des cinq autres grands centres commerciaux français possédés par Unibail (Vélizy 2, Parly 2, Carré Sénart, Rosny 2 ainsi qu'Euralille). Il s'agit, selon le directeur du centre, Jérémy Desprets, 39 ans, de « faire une marque globale dans le secteur qui a une très forte notoriété auprès des professionnels ». En réponse aux craintes de perte d'identité des lieux, Myf Ryan, directrice groupe de la marque, indique : « Westfield réunira le meilleur du local et de l'international. Afin de proposer à nos visiteurs une expérience au plus près de leurs attentes, nous conserverons l'identité et l'ancrage local de chaque centre de shopping, tout en nous appuyant sur le succès d'autres centres Westfield comme Westfield London ou Westfield Stratford City ».

All of me au forum

Pour marquer le coup, de même que la veille à la Défense, la firme faisait monter John Legend sur une scène, pour l'occasion sous la Canopée, au rez-de-chaussée du centre commercial. L'artiste mondialement connu se présentait après un décompte inaugural pour Westfield devant quelque 2 000 personnes pour un showcase de trente minutes à l'abri des regards. Seul derrière son piano à queue, l'artiste a su, si jamais besoin était, conquérir son public par sa voix soul et puissante, ses textes sucrés et son regard charmeur. Love me Now, Tonight, l'artiste fait tourner ses plus grands succès devant une assistance ravie de jouer les choristes sur Used to love you, tout en lui confiant sa joie de fêter le lendemain ses six ans de mariage dans la plus belle ville du monde. Et quand, pour conclure le show, résonne l'accord de Fa mineur 5 introduisant le mondialement connu All of Me, certaines réactions frôlent l'hystérie.

Les deux showcases de Legend et ceux prévus dans les autres centres (Kendji Girac, Aya Nakamura et Rita Ora au programme) accompagnent le lancement dans toute l'Europe continentale de la grande campagne publicitaire « Come Together ». Christophe Cuvillier, président du directoire d'Unibail-Rodamco-Westfield voit dans ces événements « l'avenir du retail », donnant aux visiteurs « de nouvelles occasions de se rendre dans les centres de shopping ».