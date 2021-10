Paris : le Beer festival revient pour une huitième édition

Pendant cinq jours, professionnels et amateurs de bières se réuniront à Paris pour la huitième édition du Paris Beer Festival. Au programme, des événements, des dégustations autour de la bière artisanale. Ce festival est organisé par le Paris Beer Club qui défend l'indépendance des microbrasseries françaises qui ont été touchées comme beaucoup de secteurs par la crise économique liée au coronavirus. Pour le Paris Beer Club, l'objectif du festival est de renforcer ces microbrasseurs : « Défendre l'indépendance des brasseries artisanales, c'est défendre la diversité des produits...soutient Salomé Joron du Paris Beer Club. L'indépendance passe aussi par celle des distributeurs ainsi que celle des lieux de vente et de dégustation, que les festivaliers pourront découvrir durant cette 8e édition dans tout Paris et en Île-de-France ».

Le festival se divisera en deux parties. Tout d'abord, du premier au trois septembre, des événements et des dégustations seront organisées dans les différents établissements partenaires du Paris Beer Club. Tous se retrouveront ensuite à Ground Control, dans le XIIè arrondissement de Paris, pour le week-end de clôture. L'association Paris Beer Club regroupe plus de 200 membres adhérents, des professionnels mais aussi des amateurs de bières. Tous sont attachés à l'indépendance des brasseries et microbrasseries. Durant le week-end, des conférences autour de la bière seront organisées.

La première sera une conférence de de Guireg Aubert, ce dernier expliquera comment la bière artisanale a changé sa vie. Il organise des ateliers de dégustation de bières artisanales dans Paris.

Ce sera ensuite au tour d'Arthur Farina, de la brasserie BapBap de prendre la parole, il évoquera la “craft beer”. Il s'agit de bières, toutes brassées par le même brasseur et donc en petite quantité. Les craft-beers sont notamment fortement présentes dans les brasseries artisanales et les microbrasseries. Ces bières mettent l'accent sur le terroir, le local. Vraie plus-value ou élément marketing, Arthur Farina vous éclairera sur cette appellation.

Cette intervention sera suivie d'un historique de l'évolution de la bière artisanale en France. Cette rétrospective sera effectuée par Karim Dubois. La bière artisanale a une histoire relativement récente en France puisqu'elle est accessible au grand public depuis seulement dix ans environ.

Au total, sept interventions comme celles présentées précédemment se tiendront pendant les deux jours du week-end de clôture, il sera également question de sexisme dans le domaine brassicole, où des questions d'hygiène dans les brasseries…