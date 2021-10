Paris : lancement du budget participatif 2017

Comme le précise la Mairie, “le budget participatif de Paris est le plus important au monde : il représente 500 millions d'euros sur l'ensemble de la mandature”. Il donne les clefs du budget d'investissement de la Ville aux habitants, quels que soient leur âge ou leur nationalité. Les Parisiens et les Parisiennes ont ainsi l'opportunité de proposer et de décider directement d'un grand nombre de projets (416 projets votés depuis 2014).

Cette année encore, 30 millions d'euros seront réservés à la réalisation de projets dans les quartiers populaires, dont l'exécutif parisien a fait l'une de ses priorités. Dix millions d'euros seront consacrés au budget participatif des écoles et des collèges, afin de donner l'occasion aux plus jeunes d'être des acteurs à part entière de la vie de leur cité.



De mars à mai, les Parisiennes et les Parisiens qui auront déposé un projet seront invités à participer à des ateliers de co-construction de projets. De mars à septembre, chacun pourra consulter les projets qui seront ensuite soumis au vote du 15 septembre au 1er octobre.