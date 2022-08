Paris lance son concours de la plus belle terrasse !

Un rayon de soleil sur Paris, et les terrasses sont fleuries. De monde, bien entendu, mais aussi peut-être bientôt de décorations et autres aménagements. Car oui, la Ville de Paris lance son tout premier concours de la plus belle terrasse, en cet été exceptionnellement chaud. De quoi donner des envies de se poser devant les bars, restaurants, salons de thé ou autres glaciers, et même les librairies.

Plusieurs meilleures terrasses seront élues

Afin de valoriser et récompenser les efforts fournis par les commerces de la capitale, les autorités de la ville ont souhait organiser ce concours. Il distinguera plusieurs terrasses, au fil de catégories bien distinctes. Terrasse la plus esthétique, prix de celle la plus végétalisée, devantures les mieux intégrées et les plus respectueuses de l’environnement, il y en aura en effet pour tous les goûts. Le jury qui désignera les vainqueurs du concours sera composé de professionnels, mais aussi de Parisiennes et Parisiens tirés au sort.

Et pour juger, les critères seront stricts ! Ils seront au nombre de trois. L’esthétique, premièrement, sera au cœur du barème, comprenant aussi son « intégration urbaine ». Ensuite, les candidat(e)s devront respecter une intégration des enjeux environnementaux et de qualité des matériaux. Troisième et dernier critère, l’emprise sur la voie publique et respect du voisinage sera à surveiller pour espérer décrocher le concours.

Les Parisiens jury du concours

« J’invite chaque commerçant à se saisir de ce concours pour valoriser nos terrasses parisiennes, qui sont un symbole de l’art de vivre à la française et une part importante de l’âme de Paris ! » a ainsi expliqué Olivia Polski, adjointe à la maire de Paris en charge du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et des métiers d'art et de mode, à propos de la compétition.

Pour candidater enfin, rien de plus simple : les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 août 2022, et les lauréats seront désignés fin septembre. Pour postuler, il faut être détenteur d’une autorisation d’installation d’une terrasse tout d’abord, être inscrit au Répertoire des Métiers ou être immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés ensuite, et ne pas avoir fait l’objet de sanctions répétées pour non-respect de l’autorisation accordée ou de nuisances pour conclure. Photos et description de la terrasse sont à fournir sur https://teleservices.paris.fr/formsdu/jsp/site/Portal.jsp?page=forms&view=stepView&id_form=4&init=true. Mesdames et messieurs les commerçants, à vos terrasses !