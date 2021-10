Paris lance 13 projets écolos innovants

La Ville de Paris s’apprête à franchir un pas supplémentaire en faveur de l’économie circulaire et pour l’atteinte des objectifs de son Plan Climat Energie.

Afin de réduire l’empreinte écologique de ses activités, elle a lancé en juillet dernier l’appel à projet « amélioration du métabolisme urbain », en lien avec Paris Région Lab. Les candidats devaient proposer des solutions de l’économie circulaire pour optimiser la gestion des ressources naturelles et des matériaux utilisés par la Ville.

Le jury, composé de Célia Blauel, Antoinette Guhl et Jean-Louis Missika, adjoints à la Maire de Paris, d’experts et de partenaires de l’appel, a retenu 13 projets innovants dans des domaines aussi variés que le recyclage des déchets, la mutualisation de ressources entre services, les économies en eau, l’aquaponie etc.

Les entreprises et associations sélectionnées bénéficieront d’un accompagnement individualisé de la Ville pour conduire leur projet, en mettant à disposition des lieux, en dispensant des conseils techniques ou en les mettant en lien avec des experts du secteur.



En s’appuyant sur la richesse de ses acteurs associatifs et économiques, la Ville de Paris compte devenir à terme un des leaders mondiaux de la ville intelligente et de l’économie circulaire.

Téléchargez la présentation des 13 projets sélectionnés (pdf).