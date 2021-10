Paris : La Ville intensifie la lutte contre les affichages publicitaires abusifs

« Les trottoirs, les chaussées et les murs de la Ville ne sont pas des espaces publicitaires. Toute entreprise qui réalise des marquages au sol et de l'affichage sauvage s'expose, conformément à la réglementation, à des sanctions financières et à des poursuites judiciaires (…) Ces pratiques portent atteinte à l'image de Paris, mais aussi au cadre de vie des Parisiens. Elles compliquent aussi la tâche des agents de propreté de la Ville. Nous serons intransigeants sur le sujet », explique l'édile.