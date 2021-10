Paris : la Ville continue à faire le tri

Ces bons chiffres de tri démontrent que les Parisiennes et les Parisiens se mobilisent pour la propreté de leur ville et contribuent à l'édification d'une capitale durable.

Avec les stations « Trilib » qui sont également expérimentées dans quatre arrondissements à Paris (2e, 13e, 18e et 19e), le tri s'installe dans le quotidien. Dans les 2e et 12e arrondissements, la Ville de Paris va lancer la collecte des déchets alimentaires en porte à porte. Elle sera opérationnelle au printemps, avec un nouveau bac de collecte au couvercle marron.

Pour Mao Peninou, « La progression du recyclage à Paris est le signe d'une politique ambitieuse et d'une prise de conscience de tous. Nous devons amplifier ce mouvement pour faire de Paris une ville toujours plus accueillante, durable et bienveillante ! »

Toutes les informations sur le site internet dédié : www.leparisdutri.fr.