Paris : la place de la République inaugurée mi-juin

Les travaux, qui auront duré un an et demi et coûté 17,5 millions d'euros, consistent à rééquilibrer le partage de l'espace public au profit des piétons, en créant une grande esplanade centrale. "70 % de l'espace était réservé aux automobiles, 30 % pour tout le reste. Là on inverse: ça va être 30 % pour la circulation automobile et 70 % pour le reste, les circulations douces et les piétons", a dit l'élu socialiste. Habituel "point de ralliement politique", la place gardera cette vocation et pourra plus facilement accueillir "des événements culturels d'envergure", a-t-il expliqué.

Le côté nord de la place sera fermé aux véhicules exceptés les bus, taxis et véhicules de livraison, le côté sud mis à double sens. La traversée nord-sud est désormais impossible. M. Bargeton a par ailleurs confirmé que la mairie réfléchissait à réduire la vitesse de circulation sur les Grands Boulevards de 50 à 30 km/h, comme s'en sont fait l'écho plusieurs médias. "C'est à l'étude, rien n'est fait", a-t-il dit. D'une superficie de 3,4 hectares, la place de la République est l'une des plus grandes de Paris.